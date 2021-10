Ruby Rose denuncia abusos e acidentes no set da série Batwoman

A atriz Ruby Rose, que interpretou a personagem Batwoman na série de TV, denunciou em seu Instagram, nesta quarta-feira (20), ter sofrido diversos abusos por executivos do canal CW. As informações são do G1.

A atriz australiana foi anunciada como intérprete de Kate Kane em agosto de 2018, mas anunciou sua saída da produção em maio de 2020. Ela pediu para que os fãs parem de insistir na sua volta à série, explicando as razões.

Entre as situações, a atriz diz ter sofrido "cortes tão perto do rosto que poderia ter ficado cega" durante a gravação de uma cena. Rose alega também ter sido forçada por produtores da série a voltar ao set apenas 10 dias após ter passado por uma cirurgia de emergência na coluna, após sofrer fraturas que poderiam ter causado paraplégica.