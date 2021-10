Ex-A Fazenda 13, Erika Schneider é flagrada aos beijos com youtuber Rezende em festa

A ex-A Fazenda 13 Erika Schneider virou assunto nas redes sociais após ser flagrada aos beijos com o youtuber Rezende na noite de terça-feira (19), durante o aniversário da cantora Flay. No vídeo, os dois influenciadores aparecem conversando e, logo em seguida, se beijam.

No local, a ex-bailarina do Faustão estava acompanhada de Fernanda Medrado, que também fez parte da 13ª edição do reality show 'A Fazenda'. "Eu vou fingir que eu não estava perto, meu pai! Eu estava no banheiro", brincou a rapper.

Erika e Erasmo

Erika havia sido apontada, recentemente, como o affair de Erasmo, outro participante da 'Fazenda' e ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi. Entretanto, a relação teria terminado de forma nada amigável entre os dois.

Erasmo chegou a afirmar que o fim com Erika teria sido causado por um motivo simples: a modelo não teria "conteúdo". Em resposta, ela rebateu a afirmativa. "Ele deu essa declaração e em seguida deu outra versão. Eu sumi, não quis continuar. Não sei o que passou na cabeça dele" teria afirmado.

Rezende e Gkay

Enquanto isso, Rezende também virou assunto nos últimos meses por conta do relacionamento com a atriz e humorista Gkay. Juntos entre o final de 2020 e o começo de 2021, a relação entre dois acabou após a ida do youtuber em uma festa.

Recentemente, no entanto, eles se reencontraram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para resolver os problemas causados pelo término. "Vou resolver uma pendência lá com a Gkay. A gente tem uma pendência pessoal", disse ele ao colunista Leo Dias na época.

Por lá, os dois publicaram imagens revelando que já estavam bem e seguiriam com a amizade.