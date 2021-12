Romana Novais doa peruca com cabelo de Alok para criança com câncer

A médica Romana Novais, casada com o DJ Alok, doou uma peruca com o cabelo do marido para uma criança em tratamento contra o câncer. A entrega foi compartilhada, nesta quinta-feira (23), no Instagram.

“E hoje vim fazer a doação da peruca que a gente montou com o cabelo do Alok e mais outras pessoas que fizeram doação. A doação vai ser feita para a Gigi”, disse.

“Ela está aqui no salão de beleza e não sabe que vai receber, ela veio para uma dia de beleza. Vai ser surpresa", acrescentou.

Romana estava acompanhada do filho mais velho, Ravi, de 1 ano e 11 meses.

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn