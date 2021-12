Alok confirma feat com Juliette em 2022: 'Pessoa incrível'

O DJ Alok confirmou nesta segunda-feira (13) que lançará um feat com Juliette, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, em 2022. Ao podcast Podpah, ele contou que a parceria musical deve ser disponibilizada em janeiro.

"Vi a Juliette lançando o seu primeiro álbum e vi que ela estava voltando para as suas raízes, é a verdade dela. Pensei que seria muito bom se ela fizesse um trabalho pop gringo, quebraria barreiras", disse o produtor musical.

🚨 Alok CONFIRMOU feat “pop” com Juliette para janeiro de 2022 🚨



O FEAT TA PRONTO pic.twitter.com/57zjC5iUNj — naticita (@jxliettefreire) December 13, 2021

Alok falou que produziu a música junto a outros três artistas estrangeiros e considerou que a paraibana era a pessoa que deveria participar do projeto.

Juliette ovacionada

"Gosto muito dela. Acompanhei no BBB e conheci pessoalmente no último fim de semana. Ela é uma pessoa incrível, muito humilde. Ela é de verdade. Ela gravou [a música] e ela mandou super bem", afirmou o DJ.

No último sábado (11), a cantora subiu ao palco em um show que Alok realizou no Rio de Janeiro. A advogada foi ovacionada pelo público e dançou "Anunciação", uma das músicas que marcaram a passagem dela no reality show da TV Globo.

