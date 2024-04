Rodrigo Simas mostra imagens dos bastidores da morte de Venâncio em 'Renascer'

O ator Rodrigo Simas revelou detalhes por trás da cena de despedida de seu personagem em Renascer, novela das 21h da TV Globo. José Venâncio morreu no capítulo dessa segunda-feira (22).

Após a cena ir ao ar, o artista usou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para compartilhar alguns registros curiosos dos bastidores da gravação em que seu personagem é velado. Seu personagem morreu de forma trágica, com o tiro disparado por Coronel Egídio (Vladimir Brichta) que seria para atingir João Pedro (Juan Paiva).

Veja também Zoeira Egídio morre em 'Renascer'? Veja o que aconteceu na versão de 1993 Zoeira Reação de Buba com morte de Venâncio em 'Renascer' é comparada com versão de 1993; confira

O clima entre os atores, visível nas imagens, é de descontração e despedida. Nas fotos publicadas, Simas surge deitado em um caixão ao lado de outros atores do elenco. Em outros registros, o famoso aparece sendo preparado pela produção com sangue falso, simulando a bala atingida em seu peito.

Nos comentários, diversos famosos elogiaram a atuação de Simas no remake de Renascer. O veterano Matheus Nachtergaele escreveu: "Foi lindo demais teu VENÂNCIO". Alice Wergmann, contemporânea do ator, declarou: "Arrebentou rooodddd!!!!". Um fã-clube do artista deixou: "Que capítulo foi esse! Parabéns Rod".

Os fãs também deixaram mensagens de admiração. "Arrepiou a alma", disse uma. "Te juro que não estava preparada para isso", falou outra pessoa. "Um grande ator. Um dos melhores personagens. Ainda sem acreditar", deixou mais um.