Rodrigo Faro mostra foto caracterizado como Silvio Santos e fala de gravações de filme: 'exaustivo'

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais para comemorar o fim das gravações do filme em que interpreta Silvio Santos, o dono do SBT. Em uma foto de bastidores, ele apareceu caracterizado como a estrela e ressaltou detalhes intensos da jornada de gravações.

"Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva... 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar. Longe da família, dos amigos. Um cuidado maluco com a voz, o corpo, o personagem", contou Rodrigo.

Faro revelou que, nesse período, chegava em casa tarde por conta das gravações do 'Vai Dar Namoro' e ainda precisava decorar o texto que iria gravar para o filme às 7 da manhã do dia seguinte.

"Eram 3 horas de caracterização, ensaios das coreografias para o Dança Gatinho, tudo junto. Que loucura, meu Deus. Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante. Tudo valeu muito a pena. Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!", explicou Rodrigo.

O filme citado por ele é 'O Sequestro', que vai abordar um caso policial de 2001. Na ocasião, Silvio Santos foi feito refém junto da filha, Patrícia Abravanel.