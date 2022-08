Kevin Federline posta vídeo de Britney Spears discutindo com filhos e cantora recebe apoio dos fãs

O ex-marido e pai dos filhos de Britney Spears, Kevin Federline, divulgou, na madrugada desta quinta-feira (11), uma série de vídeos onde a cantora aparece discutindo com os herdeiros, Sean e Jayden. A atitude do ex-dançarino provocou uma onde de apoio à artista.

Gravadas pelas próprias crianças, por volta de 2017, as imagens mostram a artista supostamente sendo tóxica com elas. Na legenda, o antigo companheiro dela escreveu: "as mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e sem melhores que isso". As postagens foram deletadas do perfil dele. As informações são do portal Hugo Gloss.

Legenda: A esquerda é possível ver Jayden James e o pai. Já a direita, o jovem aparece ao lado do irmão, Sean Preston, e a jornalista Daphne Barak Foto: reprodução/redes sociais

"O que o imbecil do Kevin quis provar com esses vídeos? Que a Britney quis impor limites aos filhos dela? Que os meninos debocham e provocam quando ela tenta ser uma boa mãe? Ou que ela fica brava quando pasmem, desobedecem uma ordem dela como mãe?", escreveu um usuário no Twitter sobre o assunto.

"Kevin Federline postando vídeos onde Britney repreende os filhos e exige respeito deles, na tentativa de desmoraliza-la quando, na verdade, deu um tiro no próprio pé, já que mostrou a Britney agindo como uma verdadeira mãe. Kevin você sempre será um vagabundo fracassado", disparou outro internauta na rede.

Britney repreende filhos em vídeos

Nas gravações é possível ver a artista discutir com os garotos e exigir respeito. Em um deles, ela briga com eles quando já estão na cama para supostamente dormirem. "Está é a minha casa. Se eu quiser vir aqui e lhe passar creme para o seu rosto porque está áspero, e você me disser: 'Não quero, tá bom, tá bom'... Não, não está bom!", dispara a princesa do pop à dupla.

"É melhor vocês começarem a me respeitar, estamos claros? E quando Robin liga... até Robin é uma p*rra de uma criança. É melhor vocês começarem a me respeitar, está claro? Vocês precisam começar a me tratar como uma mulher com valor. Eu sou uma mulher, ok? Sejam legais comigo. Entenderam?", diz.

Segundo a imprensa norte-americana, a pessoa citada pela cantora na ocasião seria Robin Greenhill, executiva da Tri Star, que estava envolvida na vida dela no período.

Em outra gravação divulgada por Kevin, Britney é registrada discutindo com o filho mais velho, Sean Preston, por ele andar descalço em público durante o clima frio. No episódio, ambos os adolescentes discutem com a mãe por ela ter confiscado o celular do primogênito.

"Você perdeu a p*rra do juízo? Eu me importo, mas estou chocada para c*ralho com você! E eu não sei o que fazer. E estou com medo de você, porque você está estranho, passando pela puberdade, e eu não sei o que fazer. Mas eu me preocupo mais do que você imagina", diz a artista.

"Se você realmente se importasse, não teria tirado meu telefone de mim por literalmente...", começa Sean, mas a mãe o interrompe. "Eu fiquei em choque quando vi... Jayden, como você não liga para isso? Seu irmão com os pés descalços, expostos em um clima igual ao do Alasca. Você não acha que é um pouco estranho? Sim, acho que seu telefone deve ser tomado", declara a cantora. Em seguida, o mais velho ironiza: "Jayden, aparentemente nossa mãe vai tirar meu telefone por ter simplesmente ficado descalço".

"Você está querendo atenção, bebê? É isso o que você quer?", questiona Britney. Então, o mais novo se prenuncia. "Em primeiro lugar, eu queria fazer aquilo. Mas você continua interrompendo cada frase que eu digo, então o que parece, para mim, é que você só pensa em si. Porque não me deixa falar", rebate Jayden.

Em seguida, a mãe pergunta, em um tom mais calmo, sobre o que o filho quer falar. "Quero ouvir o que você tem a dizer. Estou ouvindo". "Bem, eu esqueci, porque você me interrompeu e eu esqueci o que eu ia falar", diz Sean, fazendo a cantora cair no riso. A interação então muda de foco e ela fala carinhosamente, chamando o filho de "bebê".

Ex-marido alfineta cantora

Os vídeos foram divulgados após a participação de Kevin Federline no programa ITV News. Na ocasião, ele criticou a ex-esposa como mãe, disse que os filhos optaram por não vê-la e sentem vergonha dela devido às fotos sensuais que posta nas redes sociais.

Nos comentários do Instagram, a cantora lamentou que o ex-dançarino decidiu tratar desse assunto publicamente e garantiu que "deu tudo" aos filhos. Ela ainda ressaltou que "criar adolescentes nunca é fácil" e que o motivo do relacionamento conturbado com os eles aconteceu antes mesmo de começar a postar fotos mostrando o corpo.

