Restos mortais são encontrados onde Julian Sands, ator de Dexter, desapareceu; entenda caso

Neste sábado (24), um corpo foi encontrado na área em que o ator Julian Sands desapareceu. O britânico sumiu em janeiro último, quando realizava trilha no monte Baldy, localizado no sul da Califórnia. As informações são da Associated Press.

Montanhistas acharam o cadáver por volta das 10 horas da manhã, em um deserto próximo do monte Baldy. Em comunicado, a polícia de San Bernardino, responsável pelo caso, informaram que o procedimento de identificação deve ser realizado na próxima semana.

Ainda na sexta-feira (23), a família do ator divulgou nota sobre seu desaparecimento. "Nós continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes de como ele era um pai maravilhoso, marido, explorador, amante da natureza e das artes, e como um artista original e colaborativo".

Sands tem 65 anos e ficou conhecido por filmes como "Uma janela para o amor", "Mistérios e Paixões", "Aracnofobia" e "Despedida em Las Vegas" e "Warlock: O Demônio". O ator também participou das séries "Dexter" e "Smallville". É casado com a escritora Evgenia Citkowitz e tem três filhos.