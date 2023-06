Relembre qual o segredo de Ruth, da novela Mulheres de Areia

'Mulheres de Areia', sucesso da Globo há exatos 30 anos, volta ao ar nesta segunda-feira (26). Estrelado por Glória Pires, que vive as divergentes gêmeas Ruth e Raquel, e escrito por Ivani Ribeiro, o folhetim substitui 'Chocolate com Pimenta' na programação da emissora, no horário dedicado às reprises.

A história se passa na fictícia cidade Pontal D'Areia, no litoral no Rio de Janeiro, para onde Ruth retorna após passar alguns anos dando aulas em uma escola primária.

Em Pontal, Ruth volta a morar com os pais, Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos), e com sua irmã, Raquel. Embora sejam idênticas, as gêmeas têm personalidades bem distintas: Ruth é doce, tranquila e de bom coração. Já Raquel é egoísta, agressiva e má.

Superprotegida pela mãe, Raquel está sempre em conflito com o pai, que é quem mais defende Ruth. E, se aproveitando da semelhança física com a irmã, a "gêmea má" se passará por ela para conquistar seu namorado, o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes), filho do prefeito da cidade, Virgílio Assunção (Raul Cortez).

Qual o segredo de Ruth?

Ao longo da trama, o telespectador descobrirá que Ruth esconde um segredo do passado. É que ela engravidou de um homem casado, sem saber que ele era comprometido, mas perdeu o bebê no parto.

O homem em questão é César (Henri Pagnocelli), sócio de Marcos, e Ruth o reencontra quando tenta se passar pela irmã, Raquel.