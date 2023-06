Marcos Frota relembra morte de esposa na época de Mulheres de Areia: 'fiquei viúvo no final'

O ator Marcos Frota supreendeu os fãs com um depoimento emocionante. Durante entrevista a Serginho Groisman, na noite deste sábado (24), o ator falou do trabalho com o personagem Tonho da Lua em "Mulheres de Areia" (1993). Ao lembrar da novela, o convidado do Altas Horas também dividiu um drama familiar vivido naquela época

Marcos relembrou a perda da esposa Cibele Ferreira, morta em um acidente de carro, em 1993. "O Tonho da Lua arrancou a máscara da minha vaidade. Você abre mão da vaidade para servir à dramaturgia, servir ao trabalho, estar com os colegas. E o Tonho da Lua marcou a minha vida porque fiquei viúvo no final", explicou.

"Minha mulher, Cibele, com três filhos e 17 anos de casamento, bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. O mais novo tinha dois anos", contextualizou o ator.

Pai e mãe

Marcos detalhou que a arte de interpretar o ajudou durante esta difícil experiência. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado. Aquilo foi incrível", disse.

Marcos Frota Ator Percebi, através do Tonho da Lua que, na verdade, eu tinha ganhado um presente na vida que era ser o pai e a mãe dos meus filhos. Hoje, estão todos lindos, graças a Deus sou avô já".

Aos 66 anos, o mineiro compartilhou que ainda recebe muito carinho dos fãs pelo trabalho em "Mulheres de Areia". "E a outra coisa, é você ter um personagem popular. Você vira meme, nome de rua, time de futebol… Até hoje, aonde eu vou, as pessoas falam: ‘e o Tonho da Lua?’. Tá marcado para sempre no meu coração", contou Marcos Frota.