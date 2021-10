Record ainda não comentou pedido de expulsão de Dynho por briga com Rico em 'A Fazenda 13'

A acusação de agressão de Dynho Alves contra Rico Melquiades em "A Fazenda 13" segue dando o que falar nas redes sociais. Internautas e fãs de Rico pedem a expulsão do cantor e dançarino, mas a Record TV não se pronunciou sobre o caso.

A emissora foi questionada pelo portal Notícias da TV e não respondeu sobre o caso. Nos perfis oficiais do reality rural também não saiu nada, o que motivou usuários do Twitter a fazer um mutirão.

O episódio em questão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8), após Rico jogar fora todo o café da casa e Dynho partir para cima dele. Em certo momento, é apontada uma rasteira de Dynho em Rico, que chega a se desequilibrar mas não cai.

Veja discussão de Rico e Dynho:

Após o conflito, Rico procurou a produção ainda na madrugada, para acusar o peão de tentar agredi-lo colocando o pé para ele cair no chão.

"Ele colocou o pé pra eu cair. Eu quero entrar aqui [no closet]", reclamou Rico em conversa com Dayane Mello e Aline Mineiro em frente ao closet.

Internautas estão compartilhando um trecho do manual de sobrevivência da Fazenda: "Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes".

Equipes de peões se pronunciam

A equipe de Dynho Alves se pronunciou sobre o caso no Twitter na manhã desta sexta. "Vamos aguardar a análise das imagens para sabermos com clareza o que aconteceu".

Postagem ainda pede que os fãs do dançarino "mandem energias positivas" ao peão, que estaria abalado após a confusão.

Por meio do Instagram, a equipe de Rico Melquiades divulgou uma nota oficial sobre o caso, afirmando que a produção do reality show está analisando as filmagens da discussão.

Veja a nota divulgada pela equipe de Rico:

"Após os acontecimentos desta madrugada (8), a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões.



Isto porque, segundo vídeos que circulam na Internet, inclusive um no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais, aparentemente, um participante colocou, propositalmente, o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano.

Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro.

Nesse sentido, permaneceremos acompanhando, atentamente, as apurações e, desde já, relembramos que entretenimento não combina com agressão".