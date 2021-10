Possíveis agressões contra Rico são apuradas por produção da Fazenda

A madrugada no reality "A Fazenda 13" foi de muita confusão. Nas primeiras horas de sexta-feira (8), a eliminação de Erika deixou parte do grupo bem feliz, enquanto os aliados dela ficaram chateados. Por deboches, Rico Melquiades causou uma grande confusão. O influenciador teve forte discussão com Dynho Alves e ainda foi "banhado" de iogurte.

E o atrito não ficou só no conflito verbal. Rico pegou o pote de café para jogar fora. Em seguida, o influenciador sofreu com um banho de iogurte surpresa de Victor Pecoraro como vingança pela confusão com Dynho e virou alvo de piada entre os rivais.

Veja discussão de Rico e Dynho:

Após o conflito, Rico procurou a produção de "A Fazenda 13" (RecordTV), ainda na madrugada, para acusar o peão de tentar agredi-lo colocando o pé para ele cair no chão.

"Ele colocou o pé pra eu cair. Eu quero entrar aqui [no closet]", reclamou Rico em conversa com Dayane Mello e Aline Mineiro em frente ao closet.

Assistamomento em Rico é banhado de iogurte:

Veja a nota divulgada pela equipe de Rico:

"Após os acontecimentos desta madrugada (8), a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões.



Isto porque, segundo vídeos que circulam na Internet, inclusive um no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais, aparentemente, um participante colocou, propositalmente, o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva.



Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro. Nesse sentido, permaneceremos acompanhando, atentamente, as apurações e, desde já, relembramos que entretenimento não combina com agressã".