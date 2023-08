Ratinho revela decepção com Gugu Liberato: ‘roubou ET e o Rodolfo’

O apresentador Ratinho revelou uma mágoa de Gugu Liberato quando os dois ainda trabalhavam no SBT. Segundo ele, Gugu ‘roubou’ a dupla ET e Rodolfo para o “Domingo Legal". Anteriormente, os dois participavam do programa “Ratinho Livre”.

“Estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém para trabalhar comigo”, disse Ratinho em entrevista ao “Programa de Todos os Programas”.

"Fiquei [chateado] porque eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo", acrescentou.

Dupla acordava celebridades

ET e Rodolfo faziam sucesso no “Domingo Legal” com um quadro em que invadiam a casa de celebridades pela manhã para acordá-las com buzinas e gritaria.