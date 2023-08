Morre Jamie Reid, artista do Sex Pistols, aos 76 anos

O artista Jamie Reid, criador das icônicas artes da banda Sex Pistols e um dos ícones do punk, faleceu aos 76 anos nesta quarta-feira (9). A causa da morte ainda não foi revelada. Reid criou imagens como a famosa arte da rainha Elizabeth, God Save the Queen, em cima da bandeira do Reino unido, colagem característica dele.

A morte do artista foi divulgada pelo site punk Louder than War. Enquanto isso, nas redes sociais, amigos lamentaram a perda de Reid, postando exemplos do trabalho realizado por ele ao longo dos anos.

"Descanse em paz Jamie Reid, mais conhecido como o designer da era clássica dos Sex Pistols de 1976-79. Sua capacidade de renderizar ideias complexas em visuais atraentes foi o acompanhamento perfeito. Ele e eu fizemos um livro juntos em 1987: um bom livro", disse o escritor Jon Savage em homenagem.

Já o galerista John Marchant, que confirmou a morte junto da família de Red, definiu o artista como um "iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde e romântico", ressaltando que ele deixa o amado filho Rowan, a neta Rose e um legado "enorme".

Nascido em Londres, no Reino Unido, Jamie Reid se formou na Wimbledon Art School aos 16 anos, se mudando para a Croydon Art School em seguida, onde conheceu Malcolm McLaren, futuro empresário do Sex Pistols.