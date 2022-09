Rapper PnB Rock, de 30 anos, é morto a tiros em restaurante nos Estados Unidos

O rapper estadunidense PnB Rock, de 30 anos, morreu após ser baleado durante um almoço acompanhado da esposa, Steph Sibounheuang — em um restaurante de Los Angeles — na segunda-feira (12). As informações são do site TMZ.

Conforme o portal de notícias, o casal estava no Roscoe's Chicken & Waffles e, de acordo com uma testemunha, o assassino parecia ter como alvo PnB Rock. Antes de morrer, o artista havia postado vídeos usando joias no Instagram, mas não foi divulgado se algo foi roubado no tiroteio ou se outras pessoas ficaram feridas.

Imagens das câmeras de segurança do local serão analisadas na investigação para tentar identificar o assassino e o motivo do crime. Outro detalhe chamou a atenção de que o crime teria sido premeditado: momentos antes do assassinato,

Mudança para Los Angeles

PnB Rock se mudou da Filadélfia para Los Angeles após assinar um contrato com a Atlantic Records após seu trabalho de estreia, em 2014. Seu nome artístico refere-se a uma esquina no bairro da Filadélfia, onde ele cresceu: Pastorius e Baynton.

PnB Rock, que lançou dois álbuns de estúdio — Catch These Vibes, de 2017, TrapStar Turnt PopStar, de 2019 — deixa duas filhas, Milan e Xuri, ambas com Steph Sibounheuang.