Quem venceu o 'MasterChef Profissionais'? Veja o que aconteceu na final dessa terça (14)

Bárbara venceu a final do "MasterChef Profissionais", realizada nessa terça-feira (14). A chef de Brasília disputou a decisão com Franklin e levou a melhor ao preparar um menu "Afeto", inspirado no nome do restaurante que ela comanda no Distrito Federal.

"É a realização de um sonho, de uma trajetória muito legal que teve muita verdade, muita sensibilidade e emoção", declarou ela ao portal da Band após o resultado.

Com a vitória, Bárbara revelou que pretende expandir o negócio que administra e mostrar isso a mais pessoas. "Sou uma pessoa muito comedida nos meus passos, mas é claro que a gente quer expandir o ‘Afeto’", detalhou.

Legenda: Vitória é a realização de um sonho da chef Foto: Band

Na final, Bárbara e Franklin tiveram que preparar um menu de seis etapas para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Eles fizeram duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

Em referência ao restaurante que mantém em Brasília, a chef chamou o menu que preparou de "Afeto". Nele, ela apresentou pratos inspirados em pessoas, experiências e memórias pessoais.

Já o outro participante fez o menu "Franklin por todos", com receitas baseadas em experiências pessoais e profissionais.

A final do programa ainda contou com o retorno dos 12 ex-participantes, além da presença de familiares e amigos dos finalistas. Após a avaliação dos jurados, Bárbara foi a grande vencedora da 5ª temporada.