Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nesta terça (14)

Jaquelline, Márcia Fu, Lucas e Sander estão na versão preliminar da roça dessa semana em "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite de terça-feira (14) e, com exceção de Márcia, que foi vetada, um dos demais competidores pode se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (15).

Com o resultado da dinâmica pela posição de todo-poderoso, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (16).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO

O fazendeiro Yuri escolheu não renunciar seu poder por dinheiro e indicou Jaquelline para a zona de eliminação.

Quem votou em quem

Radamés votou em Márcia Fu;

Tonzão votou em Cezar Black;

Jaquelline votou em Cezar Black;

Shay votou em Márcia Fu;

Lucas Souza votou em Cezar Black;

Sander Mecca votou em Márcia Fu;

WL Guimarães votou em Nadja Pessoa;

Kally Fonseca votou em Márcia Fu;

Márcia Fu votou em Cezar Black;

Alicia X votou em Márcia Fu;

Nadja Pessoa votou em Lily Nobre;

Lily Nobre votou em Márcia Fu;

André Gonçalves votou em Cezar Black;

Cezar Black votou em Márcia Fu.

Com sete votos, Márcia Fu foi a mais votada e ocupou o segundo lugar da berlinda.

Poder da chama e resta um

Com o poder branco, Cezar deixou de ser imune para indicar o terceiro peão à roça. Ele escolheu Lucas, que iniciou o resta um e Sander acabou sobrando.

Sander escolheu vetar Márcia Fu da dinâmica do fazendeiro.