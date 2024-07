Quem saiu em A Grande Conquista? Liziane é a décima eliminada com 16,45% dos votos

Liziane, também conhecida como Liz, foi a décima participante eliminada em A Grande Conquista 2, durante a Zona de Risco, na noite dessa quinta-feira (11), na Record TV. Ao receber o menor percentual de votos do público, 16,45%, ela acabou saindo da atração.

Com o resultado, que confirmou a enquete do Diário do Nordeste, Fernando e Kaio, que também estavam na berlinda com a conquisteira, continuam no reality show.

Liziane foi parar na Zona Risco ao perder a Prova da Virada, realizada na quarta-feira (10).

Formação da Zona de Risco

Em modo turbo, o relity show formou a décima berlinda logo após a saída da nona conquisteira, Dona Geni, nessa quarta. Na ocasião, os participantes que se salvaram da eliminação — Fellipe, Kaio e Liziane —, automaticamente foram enviados para a Prova da Virada, na qual disputaram a chance de se livrar da dinâmica de eliminação.

Na disputa, que exigiu agilidade e pontaria, Fellipe teve o melhor desempenho e venceu. Em seguida, pôde indicar outro conquisteiro para seu lugar e escolheu Fernando.

Com o resultado, a décima Zona de Risco foi finalizada. Agora, Fernando, Kaio e Liziane disputam a preferência do público. O menos votado sairá da atração nesta quinta-feira.