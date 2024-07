Quem saiu em A Grande Conquista? Dona Geni é a nona eliminada com 15,27% dos votos

Dona Geni foi a nona participante eliminada em A Grande Conquista 2, durante a Zona de Risco, na noite dessa quarta-feira (10), na Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 15,27%, ela acabou saindo da atração.

Com o resultado, que confirmou a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Fellipe, Lizi e Kaio, que também estavam na berlinda com a conquisteira, continuam no reality show.

Ela foi parar na Zona de Risco após ser a dona da mansão mais votada dessa semana. Na ocasião, ela e Guipa ocupavam a função.

Formação da Zona de Risco

Os Donos da Mansão, Geni e Guipa, bateram o martelo e decidiram indicar Fellipe em consenso.

Na votação da cabine secreta, Dona Geni foi a mais votada e ocupou a segunda vaga. A toda poderosa da semana recebeu seis votos, contra três recebidos por Guipa.

Já na votação cara a cara, Lizi e Kaio, rivais declarados, empataram ao receber quatro votos cada.

Logo depois, o poder do Hora do Faro foi revelado para Fellipe: “Ao fim da votação aberta, escolha dois moradores que deverão votar novamente em quem eles quiserem”. O policial escolheu Hideo e Taty Pink, ambos miraram em Lizi novamente. Com isso, a ex-peoa de A Fazenda somou seis votos e ocupou o terceiro lugar na Zona de Risco.