Quem saiu do MasterChef? Saiba como foram as provas dessa terça (23)

O biólogo Juan foi o eliminado desta terça-feira (23) no MasterChef Brasil, reality exibido pela BandTV. O desafio que resultou na eliminação do participante exigia a entrega de esfirras abertas e fechadas para os jurados, que ainda contaram com o reforço das influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta como convidadas.

Os problemas das esfirras de Juan foram apontados tanto no recheio como na massa, resultando na saída do participante da 11ª temporada do programa culinário.

Juan lamentou a saída porque queria viver o sonho de se tornar chef de cozinha. "Eu acho que tinha muita coisa que eu gostaria de fazer que eu não consegui", disse ele após deixar o programa, relatando ter ficado com o "coração apertado" por ter que devolver o avental icônico.

Segundo ele, o que pode ter prejudicado o desempenho seria o fato de que ele não consome o prato com frequência, além de nunca ter feito nada semelhante em meio às experiências gastronômicas. Outro fator teria sido o abalo emocional na prova anterior à eliminação, que exigia a apresentação de um prato com café.

"Não consegui entregar nada do que eu tinha prometido", disse, pontuando que tinha a intenção de apresentar algo utilizando a gastronomia molecular. Apontando o que teria sido o problema, ele citou: "minha própria criatividade me fez sair do programa".

Torcida após eliminação

Na saída, Juan revelou que acredita na vitória de Larissa na temporada, apesar do atrito entre os dois. "Os dois queriam muito estar neste programa. Eu vi que ela também tinha muita garra, e ela tem uma história de vida muito boa", disse.

Além disso, ainda exaltou a estratégia da rival. "Eu vi que a mesma luta, o mesmo jogo que ela estava fazendo era o jogo que eu estava fazendo", finalizou, deixando a torcida.

Entre os demais participantes, Laura foi a vencedora da prova principal, Giorgia venceu a panela de pressão e subiu ao Mezanino, enquanto Vinicius foi o campeão da prova de eliminação e escapou de deixar o reality.

Na primeira prova, os participantes precisavam entregar algum prato com café na composição. Já na Prova de Pressão, onde os piores da primeira prova escapam da disputa pela eliminação, era preciso tornear cogumelos.