Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (27)

Camila foi a participante eliminada do episódio dessa terça-feira (27) na 10ª temporada do MasterChef. Em uma prova sobre culinária do continente africano, a receita marroquina preparada pela competidora foi julgada como crua e sem gosto.

"Não foi o problema de não ter colocado o pé na África. Foi falta de cozinha. E isso, no MasterChef, é imperdoável", avaliou o chef Rodrigo Oliveira sobre a cozinheira amadora.

"Concordo 100%. É um problema muito básico. Porém, ganhei uma prova de carne no MasterChef, então sei o ponto certo da carne. Mas hoje não foi o meu dia, e o cordeiro me desestabilizou bastante", explicou Camila, ao portal da Band, relembrando que escapou da prova de eliminação no quinto episódio ao acertar três pontos de cozimento de bifes: malpassado, ao ponto e bem-passado.

PROVAS DO PROGRAMA

No principal desafio dessa terça-feira, os competidores tiveram que preparar carnes típicas de sete países: pato, da França; timo, da Argentina; bisteca fiorentina, da Itália; sardinha, de Portugal; polvo, da Espanha; e búfalo, dos Estados Unidos.

Os melhores pratos foram executados por Jucy, Ashanti, Wilton, Emanuel, Endrik e Luma, que venceram a dinâmica. Já Camila, Ana Carolina, Dielen, Leonardo, Stephanie, Gizele e Seiji disputaram a eliminação.

Na segunda prova, eles tiveram que cozinhar receitas inspiradas na culinária do continente africano. Dielen foi a campeã, enquanto Camila ficou entre os piores e acabou sendo eliminada.