Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (20)

Mariane foi a eliminada do episódio dessa terça-feira (20) da 10ª temporada do MasterChef. A bancária saiu da disputa após preparar um trio de balas baianas que desagradou os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.

Os avaliadores julgaram que a confeitaria feita pela participante estava com um gosto amanteigado e com o caramelo duro.

Após a eliminação, Mariane confessou ao portal da Band que se assustou com a prova por ser de confeitaria. "De repente, se fosse uma coisa salgada, alguma coisa de reprodução também, eu não ia ter esse choque de: 'Eu vou mal porque é confeitaria'. O meu cérebro meio que me sabotou ali”, detalhou.

PROVAS DO PROGRAMA

Nessa terça-feira, os participantes do reality show foram ao Sala São Paulo, onde prepararam uma festa para celebrar a 10ª temporada do programa. Eles tiveram que, em equipes, servir as entradas. A Família Lima e 100 ex-competidores foram os convidados do evento.

Um grupo foi liderado por Ana Carolina, que venceu a prova passada, e o outro por Jucyléia. Cada um teve que fazer três entradas: canapés, caldinhos e finger foods, todos inspirados na cozinha brasileira. Ana Carolina levou a melhor na dinâmica.



Na atividade de eliminação, os competidores tiveram que preparar um trio de balas baianas, também conhecido como balas de vidro ou de ovo. A castanha de caju era um ingrediente obrigatório. Jucyléia foi a vencedora. Endrik, Leonardo e Mariane tiveram o pior desempenho e a bancária acabou saindo da atração.