Quem saiu da Fazenda hoje? Veja como foi a sétima eliminação do programa

Lucas Santos foi o sétimo eliminado de 'A Fazenda 14', da TV Record, na noite desta quinta-feira (3). O peão recebeu apenas 15,39% dos votos para permanecer no programa.

Deolane Bezerra foi a primeira salva da roça, com 32,12% dos votos. Iran malfitano também estava na berlinda 52,49% dos votos para ficar, o mais votado da noite.

"Você escolhe com cuidado onde pisa. Prefere seguir trilhas que já foram bem traçadas a se aventurar em caminhos duvidosos [...] Ter com quem contar, quem nos dá confiança, assim chegamos mais longe. Mas é preciso sempre lembrar, aqui, alguns trechos da estrada rumo à vitória só podem ser traçados sozinho", disse a apresentadora Adriane Galisteu ao anunciar a eliminação de Lucas.

Ator e cantor de 22 anos, Lucas fez parte da novela 'Carrossel', do SBT. Antes de entrar no reality, ele participava de um quadro do Programa do Raul Gil.

Dentro de 'A Fazenda 14', Lucas se envolveu em alguns conflitos e se aliou a Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e outros integrantes do 'Grupo A'.

Nas roças anteriores foram eliminados do reality Bruno Tálamo , Ingrid Ohara , Rosiane Pinheiro , Tati Zaqui , Thomaz Costa e Vini Buttel.

Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Lucas seria o eliminado da semana. Ele recebeu apenas 6,5% dos votos no levantamento. Deolane e Iran apareceram com 30,3% e 63,2% dos votos da enquete, respectivamente.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (6) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a Roça?

Deolane Bezerra foi a mais votada pela casa na noite da formação de roça na terça-feira (1º). Com isso, ela puxou Iran Malfitano da baia direto para o terceiro banco da berlinda.

Lucas Santos acabou na roça após perder uma dinâmica surpresa. Bia Miranda também estava na berlinda inicial, pelo voto do então fazendeiro Pelé Milflows, mas escapou após levar o chapéu de fazendeira na prova dessa quarta-feira (2).

