Quem está na roça? Veja nomes e como foi a sétima votação em A Fazenda

A sétima roça de A Fazenda 14, da TV Record, começou a ser formada na noite desta terça-feira (1º). O fazendeiro Pelé Milflows indicou Bia Miranda diretamente para a berlinda.

Bia Miranda, Deolane Bezerra, Iran Malfitano e Lucas Santos estão próximos de sair do programa. Com exceção de Iran, um deles pode se salvar da roça ao ganhar a Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (2). Iran foi vetado da prova por Moranguinho.

A votação deve iniciar no programa de quarta-feira (2), após a vitória de um dos peões e a definição da roça. Um dos peões deixa o reality no programa ao vivo de quinta-feira (3).

Poderes do lampião

A formação da roça também teve interferência dos poderes de lampião, conquistados por Deborah Albuquerque nesta semana. O poder da Chama Vermelha, escolhido pelo público, dava o poder de cancelar dois votos.

Já o poder da Chama Amarela, revelado no programa ao vivo, dava ao peão voto com peso dois.

Deborah ficou com o poder vermelho, anulando os votos de Pétala Barreiros e Deolane Cardoso (ambas haviam votado em Kerline Cardoso). A peoa escolheu dar o poder amarelo para Bárbara Borges, que votou com peso duplo em Deolane Bezerra.

Como foi formada a roça?

Pelé Milflows, que ocupa o cargo mais alto do reality, indicou Bia Miranda direto para a roça. "Eu sei que na primeira oportunidade que eu tiver, ela vai me colocar na roça. É uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de amizade", justificou Pelé.

Deolane Bezerra foi a indicada pela casa, após receber 7 votos dos peões. Ela ganhou o poder de puxar alguém da baia para a roça e escolheu Iran Malfitano.

Por fim, Lucas Santos foi para a berlinda em uma prova de sorte. Os peões abriram, um a um, em ordem escolhida por Iran, baús. Quem abrisse o baú e encontrasse uma ficha branca por último, iria para a roça.

Em seguida, quem tirou a ficha rocha na dinâmica teve direito ao veto da Prova do Fazendeiro. Ellen Cardoso, a Moranguinho, achou a ficha e tirou a possibilidade de Iran participar.

QUEM VOTOU EM QUEM

Deolane Bezerra votou em Kerline Cardoso;

André Marinho votou em Kerline Cardoso;

Alex Gallete votou em Deolane Bezerra;

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso;

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra;

Kerline Cardoso votou em Deolane Bezerra;

Iran Malfitano votou em Deolane Bezerra;

Moranguinho votou em Bárbara Borges;

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso*;

Ruivinha de Marte votou em Deolane Bezerra;

Lucas Santos votou em Kerline Cardoso;

Bárbara Borges votou em Deolane Bezerra*

*Os votos de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros foram anulados por Deborah Albuquerque, dona do poder da Chama Vermelha

*Devido ao poder da Chama Amarela, o voto de Bárbara valeu por dois.