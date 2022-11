Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve sair na votação da roça

Lucas Santos deve ser o sétimo eliminado de "A Fazenda 2022" nesta quinta-feira (3), conforme enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O peão foi o menos votado no levantamento, com somente 6,5% dos votos.

O ator disputa a berlinda com Deolane Bezerra e Iran Malfitano, que aparecem com 30,3% e 63,2% dos votos respectivamente.

Veja resultado da enquete:

Legenda: Com o resultado, Deolane e Iran devem permanecer no reality rural Foto: Reprodução

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda será anunciada no programa ao vivo, na noite desta quinta, pela apresentadora Adriane Galisteu. Como foi formada a Roça?

Deolane Bezerra foi a mais votada pela casa na noite da formação de roça na terça-feira (1º). Com isso, ela puxou Iran Malfitano da baia direto para o terceiro banco da berlinda.

Lucas Santos acabou na roça após perder uma dinâmica surpresa. Bia Miranda também estava na berlinda inicial, pelo voto do então fazendeiro Pelé Milflows, mas escapou após levar o chapéu de fazendeira na prova dessa quarta-feira (2).

