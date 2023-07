Quem ganhou o Miss Brasil 2023? Maria Brechane é a vencedora do concurso

Maria Eduarda Brechane, do Rio Grande do Sul, foi a vencedora do Miss Universo Brasil 2023, realizado neste sábado (8), em São Paulo. Com a coroação, a estudante de 19 anos de idade leva para casa o prêmio de mais de R$ 150 mil e vai representar o País no Miss Universo, em dezembro, em El Salvador.

"É muita dedicação, muito esforço. Eu venho de um estado onde o [concurso de] miss é uma tradição. Hoje eu sou a 15ª miss do Rio Grande do Sul. Carrego a historia de todas essas 14 mulheres que vieram aqui com garra e determinação. Carrego Iêda (Maria Vargas), carrego Marthina Brandt e tantas outras mulheres de sucesso dentro da história do Miss Brasil", disse a vencedora em entrevista exclusiva ao Gshow.

Em segundo e terceiro lugar no concurso ficaram, respectivamente, as misses Bárbara Reis, do Mato Grosso, e Vitória Brodt, de São Paulo.

O evento contou com representante dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Neste ano, o Miss Universo Brasil foi marcado por um ato inédito no regulamento do concurso de beleza, que passou a permitir mulheres casadas e com filhos.

Quem representou o Ceará na disputa foi a estudante Beatriz Militão, de 25 anos. Natural do Trairi, no Litoral do Estado, ela foi a vencedora do Miss Universo Ceará 2023.

Estudante do curso de Gestão Financeira, Beatriz é a caçula de 15 irmãos.

Confira as representantes de cada estado no Miss Brasil 2023:

Acre: Ludimila Souza Pereira, 21

Amapá: Alessandra Ohana Nery Barcellos, 25

Amazonas: Alice de Lima Casanova, 25

Bahia: Raíssa Dutra Rodrigues, 22

Ceará: Beatriz Moreira Militão,25

Distrito Federal: Thainá Souza de Lima, 27

Espírito Santo: Anna Beatriz Pereira de Souza, 19

Goiás: Renata Guerra Otoni deAbreu, 27

Maranhão: Lorena Caroline Maia e Silva, 27

Mato Grosso: Bárbara Ciríaco Reis,26

Mato Grosso do Sul: Rebeca Campos Vianna, 24

Minas Gerais: Isadora Lucia De Souza Silva, 21

Pará: Milena Gomes de Jesus, 25

Paraíba: Ana Vitória Jacinto Araújo, 24

Paraná: Mariana Becker Bonetti,26

Pernambuco: Maria Erivânia Izidio Souza, 24

Piauí: Gabriela Reis Menezes, 26

Rio Grande do Norte: Giovanna Maria França, 2

Rio Grande do Sul: Maria Eduarda Ribeiro Brechane, 19

Rondônia: Victória Ribeiro de Brito, 19

Roraima: Manuela Figueira Salcides,23

Santa Catarina: Sasha Benner Bauer, 24

São Paulo: Vitória Zenobini Brodt, 24

Sergipe: Gabriela Botelho Campos Serrano, 22

Tocantins: Victória Guarda Schneider, 23