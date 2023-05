Filha de pescador do Trairi, Beatriz Militão vence concurso Miss Universo Ceará 2023

A estudante do curso de Gestão Financeira, Beatriz Militão, 25 anos, foi eleita Miss Universo Ceará 2023 na noite dessa quinta-feira (25). A jovem é filha de pescador do município de Trairi, no Litoral do Ceará, e representará o Estado no Miss Universo Brasil deste ano.

O evento aconteceu no Teatro São José, em Fortaleza, com o tema “Renda-se”. A cultura cearense foi exaltada nas roupas estilizadas por Arthur Brennan, Carlos Demetrihus e Weybher de Sousa.

Caso vença a competição nacional, Beatriz representará o Brasil no Miss Universo. A jovem, que é a caçula de 15 irmãos, foi coroada pela Miss Ceará 2022 Luana Lobo. Ela já tinha vencido o Miss Trairi.

Concurso Miss Ceará 2023

A passarela com os vestidos de gala levou a assinatura de Ivanildo Nunes. Dentre as concorrentes deste ano, havia candidatas das cidades de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Ibaretama, Icó, Iguatu, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Trairi.

O concurso teve três homenagens:

Emília Corrêa Lima, primeira Miss Ceará a conquistar o título de Miss Brasil (1955). Ela faleceu no ano passado;

primeira Miss Ceará a conquistar o título de Miss Brasil (1955). Ela faleceu no ano passado; Flávia Cavalcante, Miss Ceará e Miss Brasil 1989;

Miss Ceará e Miss Brasil 1989; Ivanildo Nunes, estilista.

Os três receberam o Troféu Emília Corrêa Lima. O prêmio, antigamente conhecido como "Belezas do Ceará", homenageia personalidades que reforçam o orgulho e a identidade cearenses.