Quem ganhou o Masterchef Profissionais 2022? Veja como foi a final do reality

O participante Diego venceu a 4ª temporada do MasterChef Profissionais, nesta terça-feira (8). Cozinheiro há 30 anos, ele entrou no reality para resgatar a paixão pela gastronomia e deixou o estúdio carregando o troféu.

Ao longo do programa, ele conquistou bons aliados e a admiração dos chefs, que fizeram questão de exaltá-lo no último episódio do reality.

Durante execução de provas, ele trabalhou no cardápio pratos de carne de onça, muzongué, bacalhau com natas, arroz de pato, tagliatelle e rabanada.

Projeção nacional

Ao término das gravações, Diego falou sobre a conquista na última disputa. “Esse não poderia ser um menu vazio, devia fazer sentido para o meu caminho aqui dentro. Fiquei muito feliz, orgulhoso, adorei ter minha família me vendo cozinhar, foi importante e me deu muito gás e energia".

Além do prêmio financeiro, o campeão comemorou a projeção nacional da carreira no programa.

“É surreal, muita vibração, o palco tremia, era muita gente junta, gritando e vibrando. Honestamente nem sei o que aconteceu direito, foi tanta felicidade. Por alguns minutos, acho que saí do meu corpo e a sensação era de que estava lá em cima, no teto do estúdio, apenas admirando tudo o que estava acontecendo", explicou o cozinheiro.

Cardápios da final

Os finalistas Diego e Thalyta tiveram a missão de preparar um menu autoral, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas, tudo em 4 horas e 30 minutos.

Thalyta e Diego seguiram caminhos inversos na cozinha. Enquanto a gaúcha preparou receitas que representaram do solo até as flores, o paulista homenageou os países lusófonos, que falam a língua portuguesa, contando um pouco da história de vida dele.

Emoção de apresentadora

Ana Paula Padrão se emocionou ao assistir o reencontro de Diego com os filhos após o isolamento para as gravações. Os jurados também fizeram homenagens aos competidores, relembrando a garra ao longo da trajetória de cada um.

Ao fim, rolaram lágrimas de Thalyta, que falou das implicações para mulheres na cozinha, e agradecimento especial de Diego, que disse ter se reencontrado no programa.