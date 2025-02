Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a 6ª disputa do reality

João Pedro venceu a sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 e foi consagrado com os poderes da liderança do reality show, na noite desta quinta-feira (20).

A dinâmica exigiu habilidade e sorte dos competidores. Apenas Camilla não participou da disputa, já que foi vetado por Eva, liderança da última semana.

Além do direito de mandar alguém direto para o paredão no domingo (23), o goiano terá direito à Festa do Líder, montará o VIP da "casa mais vigiada do Brasil" e passará a semana no Quarto do Líder.

Veja também Zoeira Quem saiu do BBB 25? Mateus é eliminado no 5º paredão com 65,3% dos votos Zoeira Pegar ou Guardar: Vitória Strada ganha R$ 40 mil e deixa R$5 mil para prêmio final

Veja como foi a prova

A disputa foi disputada em quatro baterias, nas quais os jogadores foram divididos em raias.

Assim que o cronômetro da prova fosse acionado, cada participante tinha que pegar "bolachas" que valiam pontos em um túnel de vento e levá-las até um reservatório. Os jogadores foram avisados que alguns itens tinham valores diferentes com o "elemento surpresa", podendo aumentar ou diminuir a pontuação final.

O participante que mais pontuasse em sua respectiva bateria avançava para a etapa final.

Legenda: Jogadores tinham que pegar "bolachas" que valiam pontos em um túnel de vento e levá-las até um reservatório Foto: Reprodução/TV Globo

Pontuação de cada jogador na 1ª fase

Bateria 1

Aline: 14 pontos Renata: 10 pontos Daniele Hypolito: 9 pontos Maike: 8 pontos

Bateria 2

João Gabriel: 10 pontos Gracyanne Barbosa: 10 pontos Delma: 9 pontos Eva: 9 pontos

João Gabriel e Gracyanne fizeram o mesmo número de pontos e participaram de uma rodada desempate. Então, a sister fez zero pontos e o brother seguiu para a final.

Bateria 3

João Pedro: 15 pontos Vinícius: 10 pontos Diogo Almeida: 7 pontos Vitória Strada: 2 pontos

Bateria 4

Guilherme: 15 pontos Thamiris: 15 pontos Vilma: 7 pontos Diego Hypólito: 2 pontos

Guilherme e Thamiris fizeram o mesmo número de pontos e participaram de uma rodada desempate. Enquanto a sister fez 3 pontos, o brother fez 5 pontos e seguiu para a final.

Legenda: Participantes tinham que colocar as "bolachas" no reservatório antes que o tempo acabasse Foto: Reprodução/TV Globo

Grande final

Os quatro vencedores da primeira fase da disputa participaram da etapa decisiva, que teve a mesma dinâmica das outras rodadas. Vencia quem fizesse mais pontos.

Pontuação da última rodada:

João Pedro: 15 pontos João Gabriel: 14 pontos Guilherme: 13 pontos Aline: 9 pontos

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.