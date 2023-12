Quem ganhou a Prova do Fazendeiro? Veja como foi disputa nesta quarta (6)

Jaquelline ganhou a Prova do Fazendeiro, realizada nessa quarta-feira (6), em "A Fazenda" 2023. Ele disputou o chapéu da semana com Cezar Black e Nadja, e levou a melhor.

Agora, a décima roça foi definida: Cezar Black, Yuri e Nadja competem pelo voto do público. O menos votado será eliminado nesta quinta-feira (7).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro contou com 3 etapas e exigiu habilidades de agilidade, percepção e memória. Quem fizesse mais pontos no total ganharia o chapéu de Fazendeiro. Jaquelline teve o melhor desempenho e se livrou da roça.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Tonzão, Fazendeiro da Semana, indicou Cezar Black para a zona de eliminação. Na votação pela casa, Jaquelline e Nadja empataram com quatro votos cada. Tonzão, precisou desempatar e escolheu colocar Jaqueline na berlinda.

Após ser escolhida para a Zona de Eliminação, Jaquelline pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco e escolheu Yuri.

Na dinâmica do "Resta um", Radamés acabou sobrando e ocupou o quarto banco. Ele pôde escolher vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro e optou por vetar Yuri.

No entanto, Radamés tinha o Poder Branco, que dava a chance de trocar o terceiro ou quarto peão da roça. Ele escolheu trocar a si mesmo por Nadja. Sendo assim, a zona de eliminação ficou formada por Cezar Black, Jaquelline, Yuri e Nadja.

Após Jaquelline se livrar da berlinda na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (7), a roça passou a ser formada oficialmente por Cezar Black, Yuri e Nadja.