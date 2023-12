Quem está na Roça de A Fazenda? Veja como décima primeira formação nesta terça (5)

Cezar Black, Jaquelline, Yuri e Nadja estão na versão preliminar da décima primeira roça de "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite de terça-feira (5).

Com exceção de Yuri, que foi vetado, um dos demais competidores pode se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (6). Com o resultado da dinâmica pela posição de todo-poderoso, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (7).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO E PODER LARANJA

Tonzão, Fazendeiro da Semana, indicou Cezar Black para a zona de eliminação. Na semana passada, Black era o Fazendeiro e indicou Tonzão para a Zona de Eliminação. Portanto, Tonzão decidiu se vingar do peão.

"Coloquei ele semana passada e nada mais justo do que ele me colocar nessa semana", declarou Black. Após a indicação do Fazendeiro, Shay revelou o Poder Laranja, que ganhou de Radamés, vencedor da Prova de Fogo no último domingo (3).

O Poder Laranja permitiu a Shay escolher um peão ser imunizado na votação cara a cara. Ele escolheu dar a imunidade para Radamés.

Votação

Márcia Fu votou em André;

André votou em Nadja;

Shay votou em Lily;

Yuri votou em Jaquelline;

Nadja votou em Jaquelline;

Cezar Black votou em Nadja;

Lily votou em Jaquelline;

Radamés votou em Nadja;

Jaquelline votou em Nadja;

WL votou em Jaquelline;

Jaquelline e Nadja empataram com quatro votos cada. O Fazendeiro da Semana, Tonzão, precisou desempatar e escolheu colocar Jaqueline na Zona de Eliminação.

Resta um e poder branco

Após ser escolhido para a Zona de Eliminação, Jaquelline pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco e escolheu Yuri.

Em seguida, aconteceu a dinâmica do "Resta um" e Radamés acabou sobrando. Ele pôde escolher vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro e escolheu vetar Yuri.

Por fim, Radamés abriu o Poder Branco que dava a chance de trocar o terceiro ou quarto peão da roça. Ele escolheu trocar a si mesmo por Nadja. Sendo assim, a roça foi oficialmente formada por Cezar Black, Jaquelline, Yuri e Nadja.