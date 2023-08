Quem foi eliminado do 'No Limite'? Veja destaques do programa de quinta (3)

O ator Cláudio Heinrich foi o participante eliminado do programa "No Limite 2023" no episódio dessa quinta-feira (3). Apesar da saída, o artista ganhou uma segunda chance e poderá retornar ao jogo, caso vença a competição contra Dedé Santana, Guilherme Holanda e Simoni Santos, pela repescagem no reality show.

No capítulo, o profissional acabou recebendo quatro votos no Portal de Eliminação. Ele ainda teve a chance de encarar um Desafio de Fogo contra Paulinha, mas acabou levando a pior. Na disputa, eles precisaram fazer as chamadas do fogo pegar altura suficiente para romperem uma corda.

O resultado negativo deixou Cláudio emocionado e ele lamentou a saída.

"Estou triste de sair, mas também estou feliz. Desde o primeiro dia que estou aqui aprendi muito. Isso aqui foi uma experiência muito marcante para a minha vida e para a minha carreira. Tudo que aprendi aqui vou ensinar para o meu filho", disse.

Logo após deixar o Portal, o ator foi informado que ganhou uma chance de retornar à atração durante a repescagem. Na ocasião, o apresentado Fernando Fernandes avisou ao artista que ele vai para o Acampamento Ocuïride, onde disputará a volta com Guilherme, Simoni e Dedé, eliminados nos episódios anteriores.

Provas

Nessa quinta-feira, os participantes disputaram o Desafio de Privilégio, em que lutaram por uma refeição com direito a peixe assado e comidas típicas. Na dinâmica, o objetivo era levantar uma estrutura com peças do corpo de um peixe de dentro da água para que os competidores da plataforma montassem o desenho do animal. Carol Nakamura, Paulinha, Cláudio e Raiana venceram a atividade.

Já no Desafio da Imunidade, o grupo encarou uma prova de resistência. "Cada um vai segurar uma lança com a ponta virada para baixo, vocês devem suspender pelo suporte e resistir", explicou o apresentador, que detalhou ainda que o primeiro eliminado teria que participar de duelo com o mais votado no Portal da Eliminação.

Paulinha foi a primeira a sair, enquanto Greiciene fez o melhor tempo e conquistou o colar da imunidade.