Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (2)

A participante Maria Inêz foi eliminada do ‘Bake Off Brasil Mão na Massa’ em programa exibido neste sábado (2). A edição chegou ao 16º episódio do reality, que já está na nona temporada.

Nesta edição, os competidores disputaram o desafio criativo "Bolo Festa à Fantasia". Os participantes foram reorganizados em duplas nos novos desafios.

"Nessa altura da competição, por ter esquecido o acertado do doce, quem deixa competição hoje, depois de uma linda trajetória, alegre, brilhante, contagiante, com aquele sorriso sempre no rosto, é você Maria Inêz", declarou o jurado Giuseppe Gerundino.

A professora foi julgada junto do participante Luan, que segue na disputa.

Como foi a disputa?

Na prova criativa deste episódio, que teve como tema o "Bolo Festa à Fantasia", os participantes se caracterizaram como personagens icônicos da literatura infantil.

Fechando o episódio, os participantes participaram da Prova Dinâmica com o desafio do doce "Roleta", que consistia em um bolo onde desafios se concentravam nas camadas de chocolate e na confecção de moldes com ágar-ágar.

O “Bake Off Brasil” vai ao ar sábados, às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.