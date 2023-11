Quem está na final do 'MasterChef Profissionais'? Veja o que aconteceu na semifinal dessa terça (7)

Bárbara e Franklin são os finalistas do "MasterChef Profissionais" 2023. O top dois foi definido nessa terça-feira (7), quando eles levaram a melhor, respectivamente, nas provas da terrine e do ovo.

Enquanto o cozinheiro preparou uma sobremesa a base de ovos, com direito a sorvete de gemas, a chef brasilienses venceu Yuri no terceiro desafio ao fazer o melhor terrine en croûte da noite.

Moisés também disputou a semifinal, mas foi desclassificado da competição ao deixar seu prato de terrine en croûte cair no chão e se despedaçar. Os jurados e apresentadora da atração ficaram surpresos com a situação. Sem uma receita para apresentar, ele acabou saindo do programa.

A final do "MasterChef Profissionais" acontece na próxima terça-feira (14), a partir das 22h30, na emissora Band.