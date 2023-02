Quem eram Os Suculentos do The Masked Singer Brasil? Veja quem foi eliminado neste domingo (26)

Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau foram os desmascarados do The Masked Singer Brasil neste domingo (26). Eles estavam fantasiados do trio 'Os Suculentos'.

Patrícia fez parte do Trem da Alegria na infância, antes de seguir carreira solo. Já Rosana tem a carreira marcada pelo hit 'O Amor e o Poder', do refrão "Como uma Deusa".

Legenda: Sylvinho Blau-Blau, Rosana e Patrícia Marx eram Os Suculentos Foto: Globo

Sylvinho Blau-Blau também ficou famoso na década de 1980, com a música 'Ursinho blau-blau. Ele também é dono de 'Só a lua e o Lobo' e 'Balanço do Trem'.

O trio deixa o programa após disputar a rodada eliminatória com o Professor Curuja.

The Masked Singer

A 3ª temporada do reality musical “The Masked Singer Brasil” estreou em 22 de janeiro, com novas fantasias e cantores misteriosos.

Sob o comando de Ivete Sangalo, os jurados Eduardo Sterblicth, Tais Araujo, Mateus Solano e Sabrina Sato terão de quebrar a cabeça para descobrir os rostos famosos por trás das máscaras. Neste ano, estreiam no juri nesta temporada Sabrina Sato e Mateus Solano.

Veja quem já foi desmascarado:

Paulo Betti - Coelho

Erika Januza - Broco Lee

Marcelo Serrado - Milho de Milhões

Fernando Fernandes - Circo

Tatau e Emanuelle Araújo - Romeu e Julieta