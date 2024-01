Quem era o ETzinho em The Masked Singer Brasil? Veja primeiro desmascarado da temporada

A quarta temporada do reality musical The Masked Singer Brasil estreou na TV Globo neste domingo (21) e, já na estreia, revelou a identidade do primeiro participante. O “desmascarado” foi o ETzinho, que se apresentou cantando Raul Seixas.

Quem estava por debaixo da fantasia era Louro Mané, parceiro de Ana Maria Braga no programa matinal Mais Você. O comediante Paulo Vieira, que estreia na bancada de jurados do reality neste ano, acertou o palpite.

The Masked Singer Brasil tem apresentação da cantora baiana Ivete Sangalo e coapresentação de Kenya Sade. No júri, além de Vieira, há também José Loreto, Taís Araujo e Sabrina Sato.

Os chutes errados de quem estaria debaixo da fantasia feitos pelos outros jurados foram os irmãos Simas, Dennis DJ e Dilsinho.