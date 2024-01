Lázaro Ramos é diagnosticado com estafa após passar mal em Salvador; entenda condição

O ator baiano Lázaro Ramos passou mal e foi levado ao hospital na última sexta-feira (19), em Salvador. Na unidade médica, ele foi diagnosticado com estafa. A alta ocorreu ainda neste domingo (21).

O artista estava em casa quando foi acometido pela crise e chegou a desmaiar. Ele foi, então, socorrido pela esposa, a atriz Taís Araújo. Levado ao hospital Mater Dei, na capital baiana, Lázaro passou por uma análise clínica.

“Concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana”, diz o comunicado da assessoria de imprensa do ator, que está no ar em “Elas por Elas”, atual novela das seis da TV Globo.

O que é estafa?

De acordo com o neurocirurgião Fernando Gomes, “sinais de falência” no desempenho da memória, atenção, comunicação, elaboração de pensamentos ou saúde emocional são típicos da condição da estafa.

O médico, em entrevista ao doutor Drauzio Varella, explica que a condição pode ser fruto de sintomas físicos e mentais ligados ao cotidiano do trabalho: entre eles, dor de cabeça, dificuldades para dormir, insegurança e ansiedade.

“Um mal estar com baixo rendimento intelectual entra na questão da estafa mental, que pode evoluir para o burnout”, aponta o médico. Mesmo que não evolua para o quadro mais grave, o profissional ressalta que há consequências da condição como automedicação, compulsões e desenvolvimento de vícios.

Já segundo o capítulo "Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho" — presente na publicação "Doenças relacionadas ao trabalho", do Ministério da Saúde do Brasil —, possíveis causas para a estafa estão a exigência de "níveis de atenção e concentração exigidos para a realização das tarefas", bem como "o nível de pressão exercido pela organização do trabalho".