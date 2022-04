Quem era o Abacaxi no The Masked Singer? Veja quem foi eliminado neste domingo (17)

Isabel Fillardis também foi desmascarada no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (17). Vestindo a fantasia de Abacaxi, ela se despediu do programa na semifinal.

"Eu preciso agradecer por essa oportunidade porque eu estar hoje em um palco como esse e do seu lado, cantando e falando é um milagre”, disse Isabel Fillardis.

Os personagens Dragão e Camaleão foram os mais votados pelo público e os dois garantiram as primeiras vagas na final. A última vaga ficou com a Leoa. A dupla Lampião e Maria Bonita foi a primeira desmascarada do domingo.

Competição acirrada

Comandado por Ivete Sangalo, o reality show chegou ao 12º episódio com júri formado por Taís Araujo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e a convidada da semana, Daniela Mercury. O objetivo segue o mesmo: saber quem é a pessoa mascarada por trás da fantasia.