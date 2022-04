Quem era o Lampião e a Maria Bonita no The Masked Singer? Veja quem foi eliminado neste domingo (17)

A dupla Lexa e MC Guime foi desmascarada no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (17). Vestindo a fantasia de Lampião e Maria Bonita, o casal se despediu do programa na semifinal.

"Ver esse homem aqui feliz... Eu fico até emocionada ao falar porque eu acho que foi um grande desafio para ele e vê-lo feliz me deixou muito mais feliz", disse Lexa.

"Para mim, quando chegou o convite e quem seriam os personagens que a gente iria representar, já foi uma felicidade e tanto! Meu avô é nordestino e nasceu em Petrolina, Pernambuco", revelou MC Guimê.

Finalistas

Os personagens Dragão e Camaleão foram os mais votados pelo público e os dois garantiram as primeiras vagas na final. A Leoa foi escolhida como a terceira finalista e a Abacaxi também foi desmascarada neste domingo.

O talent show ficará no ar até o próximo dia 24 de abril, quando será realizada a grande final.

Competição acirrada

Comandado por Ivete Sangalo, o reality show chegou ao 12º episódio com júri formado por Taís Araujo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e a convidada da semana, Daniela Mercury. O objetivo segue o mesmo: saber quem é a pessoa mascarada por trás da fantasia.