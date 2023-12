Quem é o vencedor de A Fazenda 15? Veja como foi final do reality show

Jaquelline Grohalski é a vencedora de "A Fazenda 15". A rondoniense foi a mais votada e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira, (21).

A campeã disputou a final com André Gonçalves, Márcia Fu e William Guimarães (WL). O segundo lugar ficou com André Gonçalves, que ganhou R$ 100 mil, e o terceiro ficou com Márcia Fu, que levou R$ 50 mil.

Confira o resultado da final:

1º lugar: Jaquelline Grohalski (56,17%);

2º lugar: André Gonçalves (25,77%)

3º lugar: Márcia Fu (12,78%);

4º lugar: WL (5,28%).

Enquete apontava Jaquelline como campeã

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Jaquelline como o campeã do programa, com 43,5% dos votos dos leitores.

Já André, Márcia Fu e WL Guimarães, apareciam com 29,4%, 15,8% e 11,4% dos votos, respectivamente.

Formação da final

A última roça da "A Fazenda" 2023 ocorreu na terça-feira (19). Disputara vagas na grande final André, Jaquelline, Lily Nobre, Márcia Fu, Tonzão e WL.

Tonzão e Lily foram os menos votados e acabaram sendo eliminados. Logo após, o top 4 comemorou suas vagas como finalistas com um brinde e logo depois uma festa com todos os ex-participantes desta edição.

Trajetória de Jaquelline

Natural de Rondônia, Jaquelline tem 29 anos e é formada em biomedicina. Ela ficou conhecida após participar do Big Brother Brasil 2018. A rondoniense foi a segunda eliminada da edição. Após a participação no reality show da TV Globo, ela se dedicou a carreira de influenciadora e cantora de funk.

Em "A Fazenda 15", Jaquelline chegou a ter conflito com diversos participantes, como Cariúcha, Nadja Pessoa e Cezar Black. Ela também se envolveu em um relacionamento com Lucas Souza dentro do programa. O participante chegou a pedir a rondoniense em namoro antes de desistir do confinamento.