Quem é a participante desclassificada do Estrela da Casa por questões contratuais

Por um impedimento contratual, Muse Maya, que estava escalada para participar do 'Estrela da Casa', não poderá seguir no elenco do programa, que estreia na próxima terça-feira (13).

"Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality", comunicou o Gshow neste sábado (10).

Muse foi anunciada durante a semana na programação da Rede Globo, junto aos outros 13 participantes. Ela, que foi anunciada na chamada pelo cantor e ator Xamã, iria representar o gênero "trap" no reality.

Ela tem 24 anos e mora no morro da Babilônia. "Falta de grana, sendo mina e ainda sendo preta? Amor, o corre é triplo, quádruplo. Eu faço roupa, faço meu cabelo. Esse cabelo aqui eu passei três dias fazendo", brincou a atriz e cantora durante a chamada.

"Se eu sentir que a pessoa foi grossa comigo eu vou ser grossa de volta, a pessoa não vai gostar e aí eu faço uma música", complementou ela, que disse querer participar do programa para mudar de vida.

Durante o anúncio, ao ser perguntada sobre porque ela merecia ser a Estrela da Casa, respondeu objetivamente: "Porque eu sou única."

'Estrela da Casa’ é um formato original e inédito na telinha da Globo. O reality tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção geral de Aída Silva e Carlo Milani e produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com roteiro de Edu Sciortino e Rafael Chaché e direção de gênero de Boninho.

A atração terá exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.