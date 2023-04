Quem arrematou o Poder Coringa? Veja como será a dinâmica neste domingo (9) no BBB 23

Aline Wirley arrematou o Poder Curinga do BBB 23 nessa sexta-feira (7). A sister ganhou o benefício após oferecer lance com maior quantidade de estalecas.

Nesta semana, o nome do poder é Mistura. Aline poderá influenciar diretamente na formação de paredão que ocorre ao vivo no programa neste domingo (9).

Como funciona

Após a Prova do Anjo, o vencedor colocará duas pessoas no paredão como castigo do monstro. No domingo, o líder salva um dos emparedados pelo anjo.

Caberá a Aline, dona do Poder Curinga, trocar um dos emparedados pelo monstro por alguém da casa.