Que horas estreia o 'The Voice Brasil'? Nova temporada tem Fátima Bernardes no comando

A 11ª temporada do 'The Voice Brasil' começa nesta terça-feira (15), às 22h25, na Rede Globo. A novidade deste ano é que a apresentadora Fátima Bernardes assume o programa pela primeira vez, após 10 anos no 'Encontro'.

Lulu Santos, Gaby Amarantos, Iza e Michel Teló serão os jurados desta nova temporada, que reunirá os selecionados pelos quatro nessa mesma quantidade de grupos para disputa. Outra novidade será a presença de Thais Fersoza, esposa de Teló, nos bastidores do programa.

"É um outro momento, estou muito feliz, ansiosa. Mais do que ansiosa, muito feliz", disse Fátima, quando questionada sobre a expectativa para o início do programa.

Diagnóstico de Covid

Fátima Bernardes testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez, conforme relatou nas redes sociais nessa segunda-feira (14), e explicou que ficará afastada do trabalho até negativar.

"Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do 'The Voice Brasil' estão garantidas. Não percam a estreia", escreveu.

Segundo Fátima, que tem as quatro doses da vacina contra o novo coronavírus, o momento tem sido de sintomas leves a moderados, sem nenhum risco grave de saúde, e ela fará o isolamento ao lado do namorado Túlio Gadelha.

Onde assistir ao The Voice Brasil?

O 'The Voice Brasil' será transmitido na TV Globo às terças e quintas, sempre após a novela 'Travessia', por volta das 22h.

O horário pode ser alterado conforme a programação divulgada diariamente pela emissora. A estreia será às 22h25.