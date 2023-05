Que horas começa o último episódio de 'Travessia' hoje? Veja detalhes do episódio desta sexta (5)

O último episódio da novela 'Travessia' vai ao ar nesta sexta-feira (5) às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Neste último episódio veremos o encontro de Chiara com Débora, a mãe da influenciadora, que morreu no primeiro capítulo da novela, e retorna para um emocionante encontro com a moça.

Tembém teremos o desfecho da conturbada história de Brisa. Como será o final de Helô e Stenio. Teremos a prisão do pedófilo. Veremos Ari encontrando seu filho recém-nascido e o recomeço de Chiara após todas as revelações recentes.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.