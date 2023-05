Ana Hickmann pede desculpas após repercussão do 'Caso Eloá' no Linha Direta; veja nota

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou sobre as críticas à postura adotada por ela durante a cobertura do 'Caso Eloá', relembrado no retorno do 'Linha Direta' nesta quinta-feira (4), na TV Globo. Na época do crime, em 2008, Ana, que era apresentadora do 'Hoje em Dia', na Record, chegou a pedir ao vivo para que as vítimas ou o sequestrador Lindemberg Alves aparecessem acenando na janela do apartamento.

Durante a apresentação do caso, o Linha Direta focou nos detalhes problemáticos da atuação da imprensa no ocorrido. Assim como Sonia Abrão, Ana Hickmann, junto com os demais apresentadores do 'Hoje em Dia', foram alguns dos principais participantes da cobertura ao vivo em diferentes emissoras na televisão aberta.

"A gente podia aproveitar esse momento que a gente sabe que os três estão assistindo ao nosso programa para pedir para uma das meninas ou ele mesmo dar um sinal na janela para mostrar que está tudo bem e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera", sugeriu ela.

Na época, Britto Jr, que também compunha a equipe do programa, concordou com o pedido da apresentadora, enquanto a transmissão mostrava imagens da janela do apartamento onde Eloá, junto da amiga Nayara, foi mantida refém.

"Se um deles puder acenar ou dar um sinal para deixar todo mundo mais calmo e até mesmo acaba com especulações de que ele continua ameaçando as meninas, acho que seria mais sensato da parte dele para deixar a mãe dele e os pais das meninas mais calmos", explicou ela.

Pedido de desculpas

Já nesta sexta-feira (5), após o retorno da repercussão do caso, Ana lamentou a forma de condução do caso, reconhecendo que teria agido de forma incorreta e pedindo desculpas às vítimas do caso.

"A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias", destacou ela no posicionamento. Entretanto, segundo Ana, a repercussão do caso após o Linha Direta tem sido difícil, já que tem rendido ataques pessoais a ela.

"Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede por respeito nesse momento", concluiu na nota.

Além de Ana, a apresentadora Sonia Abrão tem sido criticada nas redes sociais por ter mantido uma conversa com o sequestrador de Eloá. Ela chegou a se posicionar recentemente afirmando que não se arrepende da atitude.

Relembre o Caso Eloá

Tudo começou no dia 13 de outubro de 2008, quando por volta das 13h, Lindemberg Alves Fernandes, de 22 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel.

Inconformado com o fim do relacionamento, Lindemberg manteve Eloá e outros três colegas em cárcere de privado. Iago Vilera e Victor Campos foram liberados pelo sequestrador na mesma noite do dia 13. Nayara, outra colega de Eloá, também chegou a deixar o local, mas, acabou voltando para o cativeiro em busca de ajudar nas negociações.

Após 100 horas de tentativas frustradas de negociações, a Polícia invadiu o apartamento, Lindemberg reagiu atirando contra as duas garotas. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu.

O crime ocorreu em Santo André, no ABC paulista.

Em 16 de fevereiro de 2012, Lindemberg Alves foi condenado a 98 anos e dez meses de prisão pelos 12 crimes pelos quais foi julgado.