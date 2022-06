O programa "No Limite" será exibido nesta terça-feira (7), às 22h35, conforme o horário de Brasília. O reality show será exibido na TV Globo, logo após o capítulo de hoje da novela 'Pantanal'.

No 11º episódio da temporada, eles disputam a prova de imunidade da semana e quem perder deverá votar entre si no Portal da Eliminação. Além disso, os participantes se enfrentam na prova do privilégio.