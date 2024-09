O programa dominical "Fantástico" começa às 20h30 neste domingo (15), logo após o "Domingão com Huck". Polianna Abritta e Maju Coutinho trazem reportagens especiais e as notícias que mais repercutiram na semana.

Um dos destaques do programa é o último episódio do quadro "Essa Eu Quero Ver" no Japão, com Sabrina Sato.

Drauzio Varella estreia a série "Além do Esquecimento?". As reportagens trarão famílias quem têm lidado com a demência, doença que afeta dois milhões de brasileiros.

O repórter Felippe Coaglio vai entrevistar o ícone da música Cyndi Lauper, que se apresenta no Rock in Rio 2023.

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (15)?

O Fantástico começa às 20h30 neste domingo (15) e está previsto para acabar às 23h30.