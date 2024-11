Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (3)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (3) começa a partir das 14h05, na TV Globo. No programa, Marcos Mion e Nany People irão duelar na Batalha do Lip Sync.

É a primeira vez de Mion no programa, que é apresentador do "Caldeirão". Já Nany People revelou que não dublava desde 2008, quando deixou de se apresentar na noite.

O dominical também contará com uma dupla tentando vencer a parede do "The Wall" e a avaliação da bomboniere, composta por Dona Déa, Ed Gama, Preto Zezé, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco.

QUE HORAS COMEÇA O "DOMINGÃO COM HUCK" HOJE, DOMINGO (3)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h05, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.