Batalha do Lip Sync: Marcos Mion e Nany People duelam neste domingo (3); saiba detalhes

Marcos Mion e Nany People irão duelar na Batalha do Lip Sync no próximo domingo (3). O quadro faz parte do "Domingão com Huck" da TV Globo.

É a primeira vez de Mion no programa, que é apresentador do "Caldeirão". "É uma honra estar aqui pela primeira vez. Você é um cara que admiro muito, então é uma celebração esse encontro, de verdade", disse Mion a Huck.

Já Nany People revelou que não dublava desde 2008, quando deixou de se apresentar na noite. "Pra mim é mais que um programa, é um encontro de almas, e ainda estar aqui com esse homem (Mion) que há 14 anos me leva aonde ele estiver", declarou.

O programa também contará com uma dupla tentando vencer a parede do "The Wall" e a avaliação da bomboniere, composta por Dona Déa, Ed Gama, Preto Zezé, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco.