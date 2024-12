Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (1º)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (1º) começa a partir das 14h25, na TV Globo.

Nesta edição do programa, haverá mais um episódio do quadro Tamanho Família, com participação da atriz Duda Santos, protagonista de "Garota do Momento", e o cantor João Gomes.

Na edição, Duda Santos conta com a ajuda de Raphaela (mãe), Rhuan (irmão) e Pedro (irmão), enquanto João Gomes tem Fabio (pai), Katia (mãe) e Josilene (avó) na equipe.

Luciano ainda apresenta uma nova rodada no desafio do "Quem Quer Ser um Milionário", dessa vez, com o participante Clécio, de Piracicaba (SP).

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (24)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h25, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.